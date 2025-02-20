Mısır'da 100 Yıl Aradan Sonra Yeni Bir Firavun Mezarı Bulundu

Mısır'da, arkeologlar 12 yıllık çalışmalar sonucunda Kral 2. Thutmose'un mezarını keşfetti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:56
Mısır'da 100 Yıl Aradan Sonra Yeni Bir Firavun Mezarı Bulundu

Mısır'da Yeni Bir Firavun Mezarı Keşfedildi

Mısır'da arkeologlar, yaklaşık 100 yıllık bir aranın ardından yeni bir firavun mezarını gün yüzüne çıkardı. BBC'nin haberine göre, İngiliz ve Mısırlı araştırmacılar, yaklaşık 12 yıllık titiz bir çalışmanın sonucunda, M.Ö. 15. yüzyılda hüküm süren Kral 2. Thutmose'un mezarını, Nil Nehri'nin batı kıyısındaki Luksor şehri yakınlarında buldu.

Mezarın Bulunduğu Yer ve İçerikleri

Araştırmacılar, mezarın kraliyet ailesi mensubu kadınların dinlenme yeri olduğu düşünülen bir bölgede bulunduğunu belirtti. Mezara ait olan odada, firavuna ait olduğuna işaret eden süslemelerin yanı sıra, mühürlü kavanoz parçaları da keşfedildi. Bu parçalar arasında, 2. Thutmose ve eşi Kraliçe Hatşepsut’un isimleri yazılı kaymak taşından kavanozlar dikkat çekti.

Önemli Detaylar ve Açıklamalar

Luksor'daki Krallar Vadisi'nde uzun yıllardır araştırmalar yürüten ekibin sorumlusunun, Dr. Piers Litherland olduğu kaydedildi. Dr. Litherland, mezar odasına giden merdiveni ilk önce bulduklarını ifade etti. Mezarın tavanında yer alan sarı yıldızlar ile mavi renkteki tavanın yalnızca kral mezarlarında görüldüğünü vurguladı.

2. Thutmose'un Tarihi Önemi

Dr. Litherland, mezarın su baskınlarına uğraması nedeniyle 2. Thutmose'un kalıntılarının birkaç yıl sonra başka bir yere taşındığını belirtti. MÖ 1493 ile 1479 yılları arasında hüküm sürdüğü düşünülen 2. Thutmose, genç firavun Tutankamon'un atası olarak tarihe geçmiştir. Tutankamon'un mezarı ise 1922 yılında İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır.

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