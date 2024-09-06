Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mısır'da 151 İhtiyati Tutuklu Serbest Bırakıldı

Mısır'da Ulusal Diyalog Konseyi'nin önerisiyle 151 ihtiyati tutuklu, Cumhurbaşkanı Sisi'nin onayıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:30
Mısır'da 151 İhtiyati Tutuklu Serbest Bırakıldı

Mısır'da İhtiyati Tutuklu 151 Kişi Serbest Bırakıldı

Mısır hükümeti, ihtiyati tutuklu bulunan 151 kişiyi serbest bıraktığını açıkladı. Bu karar, Mısır resmi haber ajansı MENA'nın bildirdiğine göre, "Ulusal Diyalog Konseyi" tarafından yapılan öneri üzerine alındı.

Ulusal Diyalog Konseyi'nin Rolü

Ulusal Diyalog Konseyi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin onayıyla, ihtiyati tutuklulardan 151'inin serbest bırakılması için öneride bulundu. Ancak, tutuklanan kişilerin hangi suçlamalarla tutuklu olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Siyasi Diyalog Süreci

Cumhurbaşkanı Sisi, 21 Nisan 2023 tarihinde ülkede siyasi bir diyalog başlatma niyetinde olduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, 24 Nisan 2023 tarihinde Af Komitesi Aktif hale getirilmiş ve Ulusal Diyalog Konseyi kurulmuştu.

Serbest Bırakmalar Artıyor

Sisi yönetimi altında, Müslüman Kardeşler Teşkilatı dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2023'te, ikincisi ise 19 Temmuz 2023'te Kahire'de gerçekleştirilmişti. Nisan 2023'ten bu yana, yargı kararı ya da Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılanların sayısı 1000'i aştı.

Mısır Yasaları ve Serbest Bırakma Yetkileri

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma yetkisine sahipken, Cumhurbaşkanı ise kesin hükümlerle mahkum edilenler için ceza affetme hakkına sahiptir.

İLGİLİ HABERLER

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar