Mısır'da 151 İhtiyati Tutuklu Serbest Bırakıldı

Mısır'da İhtiyati Tutuklu 151 Kişi Serbest Bırakıldı

Mısır hükümeti, ihtiyati tutuklu bulunan 151 kişiyi serbest bıraktığını açıkladı. Bu karar, Mısır resmi haber ajansı MENA'nın bildirdiğine göre, "Ulusal Diyalog Konseyi" tarafından yapılan öneri üzerine alındı.

Ulusal Diyalog Konseyi'nin Rolü

Ulusal Diyalog Konseyi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin onayıyla, ihtiyati tutuklulardan 151'inin serbest bırakılması için öneride bulundu. Ancak, tutuklanan kişilerin hangi suçlamalarla tutuklu olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Siyasi Diyalog Süreci

Cumhurbaşkanı Sisi, 21 Nisan 2023 tarihinde ülkede siyasi bir diyalog başlatma niyetinde olduğunu belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, 24 Nisan 2023 tarihinde Af Komitesi Aktif hale getirilmiş ve Ulusal Diyalog Konseyi kurulmuştu.

Serbest Bırakmalar Artıyor

Sisi yönetimi altında, Müslüman Kardeşler Teşkilatı dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2023'te, ikincisi ise 19 Temmuz 2023'te Kahire'de gerçekleştirilmişti. Nisan 2023'ten bu yana, yargı kararı ya da Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılanların sayısı 1000'i aştı.

Mısır Yasaları ve Serbest Bırakma Yetkileri

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma yetkisine sahipken, Cumhurbaşkanı ise kesin hükümlerle mahkum edilenler için ceza affetme hakkına sahiptir.