Mısır'da 3.500 Yıl Öncesine Ait Firavun Mezarı Keşfedildi

Mısır'da Tarihi Bir Keşif

Mısır, ülkenin güney kesimindeki Luksor kentinde, 18. Firavun Hanedanlığı dönemine ait, yaklaşık 3.500 yıl öncesine uzanan bir mezarın keşfedildiğini duyurdu.

Kral 2. Thutmose'un Mezarı Bulundu

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eski Eserler Yüksek Konseyi ile Yeni Devlet Araştırma Kurumu arasındaki Mısır-İngiliz ortak arkeolojik misyonu, Kral 2. Thutmose'un mezarını gün yüzüne çıkardı. Bu mezar, Mısır'daki Onsekizinci Hanedanlığın kayıp mezarlarından biri olarak kaydedildi.

Açıklamaya göre mezar, Luksor'un batısında, Krallar Vadisi'nin yaklaşık 2,4 kilometre batısında, Taybe Dağı'ndaki bir bölgede bulunmuştur. Mezara ait ilk kazı girişimi 2022 yılında gerçekleştirilmiştir.

Arkeolojik Önemi

Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, bu keşfin 1922'de Kral Tutankhamun'un mezarının bulunmasından bu yana elde edilen ilk kraliyet mezarı olduğunu belirtti. Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Halid ise mezarda bulunan kaplarda Kral 2. Thutmose'un yanı sıra eşi Hatşepsut'un adının yer aldığını, böylece mezarın sahibinin kimliğinin doğrulandığını ifade etti.

Halid, bu keşfi “son yılların en önemli arkeolojik keşiflerinden biri” olarak nitelendirirken, Eski Eserler Sektör Başkanı Muhammed Abdulbedii, kralın ölümünden kısa bir süre sonra mezarın su baskınlarına maruz kaldığını ve kötü bir durumda bulunduğunu belirtti. Ayrıca, ön çalışmaların mezarın içeriğinin eski Mısır döneminde su baskınları sonrasında başka bir yere taşındığını gösterdiğini ekledi.