DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,54 -0,4%
ALTIN
3.363,58 -0,27%
BITCOIN
3.492.641,85 -1,72%

Mısır'da 5+5 Libya Ortak Askeri Komitesi Toplantıları Başladı

Mısır, Libya'nın geleceği için kritik 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantılarına ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:24
Mısır'da 5+5 Libya Ortak Askeri Komitesi Toplantıları Başladı

Mısır'da 5+5 Libya Ortak Askeri Komitesi Toplantıları Başladı

Mısır ordusu, Libya'daki tarafların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 5+5 Libya Ortak Askeri Komitesi toplantılarının başladığını duyurdu. Mısır'ın ev sahipliği yaptığı bu toplantıların açılış oturumuna Mısır Genelkurmay Başkanı Ahmed Halife katıldı.

Toplantıların amacı, Libya halkına destek verme çabalarının bir parçası olarak, Libya'da diyalog için uygun ortamın oluşturulması ve tüm taraflar arasında devlet menfaatlerinin ön planda tutulmasının sağlanmasıdır. Ayrıca, Libya'nın istikrarını artırmaya yönelik uluslararası çabaların desteklenmesi de hedefleniyor.

Libya'nın İstikrarı İçin Ortak Vizyonlar

Toplantılarda, Libya'nın istikrarını destekleyen vizyonları birleştirmek için çeşitli konular ele alınırken, toplumsal yapının birliğini korumaya yönelik karşılıklı uzlaşıya dayalı önlemlerin alınması değerlendirildi.

Mısır Genelkurmay Başkanı Halife, Mısır ve Libya halkları arasındaki tarihi bağlara vurgu yaparak, Libya'daki askeri ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi çabalarını övdü. Bu bağlamda, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların önemli olduğu belirtildi.

Libya heyetinin üyeleri, toplantılara ev sahipliği yaptığı için Mısır'a teşekkür ederek iletişim sağlama ve fikir alışverişinde bulunma niyetlerini ifade etti. Toplantılara, Libya ordusundan beş üye ile Halife Hafter'in liderlik ettiği silahlı güçlerden beş üye katılmaktadır.

Taraflar, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde Libya'daki askeri yapılanmayı birleştirmek için uzun yıllardır toplantılar düzenlemektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil
2
Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Temaslar İçin Pakistan'da
4
İsrail Savaş Uçakları Beyrut Semalarında Ses Hızını Aştı
5
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
6
UNICEF: Sudan'daki Zemzem Mülteci Kampı'nda Yüz Binlerce Çocuk Tehdit Altında
7
Sisi ve Kral Abdullah'dan Gazze İçin Önemli Açıklama

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor