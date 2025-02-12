Mısır'da 5+5 Libya Ortak Askeri Komitesi Toplantıları Başladı

Mısır ordusu, Libya'daki tarafların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 5+5 Libya Ortak Askeri Komitesi toplantılarının başladığını duyurdu. Mısır'ın ev sahipliği yaptığı bu toplantıların açılış oturumuna Mısır Genelkurmay Başkanı Ahmed Halife katıldı.

Toplantıların amacı, Libya halkına destek verme çabalarının bir parçası olarak, Libya'da diyalog için uygun ortamın oluşturulması ve tüm taraflar arasında devlet menfaatlerinin ön planda tutulmasının sağlanmasıdır. Ayrıca, Libya'nın istikrarını artırmaya yönelik uluslararası çabaların desteklenmesi de hedefleniyor.

Libya'nın İstikrarı İçin Ortak Vizyonlar

Toplantılarda, Libya'nın istikrarını destekleyen vizyonları birleştirmek için çeşitli konular ele alınırken, toplumsal yapının birliğini korumaya yönelik karşılıklı uzlaşıya dayalı önlemlerin alınması değerlendirildi.

Mısır Genelkurmay Başkanı Halife, Mısır ve Libya halkları arasındaki tarihi bağlara vurgu yaparak, Libya'daki askeri ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi çabalarını övdü. Bu bağlamda, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların önemli olduğu belirtildi.

Libya heyetinin üyeleri, toplantılara ev sahipliği yaptığı için Mısır'a teşekkür ederek iletişim sağlama ve fikir alışverişinde bulunma niyetlerini ifade etti. Toplantılara, Libya ordusundan beş üye ile Halife Hafter'in liderlik ettiği silahlı güçlerden beş üye katılmaktadır.

Taraflar, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) himayesinde Libya'daki askeri yapılanmayı birleştirmek için uzun yıllardır toplantılar düzenlemektedir.