Mısır'da Aktivist Ala Abdulfettah Af Kararıyla Serbest Bırakıldı

25 Ocak devriminin önde gelen ismi Ala Abdulfettah, Cumhurbaşkanı Sisi'nin af kararıyla yaklaşık 10 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:46
Ala Abdulfettah, 25 Ocak 2011 devriminin önde gelen isimlerinden biri olan aktivist ve blog yazarı, yaklaşık 10 yıl süren cezaevi hayatının ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından çıkarılan af kararı ile serbest bırakıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir grup mahkumun kalan cezalarının affedildiği bildirildi. Affın, İngiliz vatandaşlığı da bulunan Abdulfettahın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi kapsadığı ifade edildi.

Abdulfettah'ın serbest bırakılmasının ardından ailesi sosyal medya hesaplarından 43 yaşındaki aktivistin fotoğraflarını paylaştı.

Gözaltılar ve Mahkeme Süreci

Ala Abdulfettah ilk kez 2013'te, 'gösteri yasağını ihlal etmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kahire Ceza Mahkemesi, Şubat 2015'te Abdulfettah'a aynı suçlamayla 5 yıl hapis cezası verdi; Kası̇m 2017'de Yargıtay söz konusu kararı onadı. Ceza süresinin dolmasının ardından Abdulfettah, Mart 2019'da '5 yıl adli kontrol şartıyla' tahliye edildi.

Ancak Abdulfettah, 29 Eylül 2019'da yeniden gözaltına alındı. Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi, 20 Aralık 2021'de Abdulfettah'ı 'yalan haber yaymak ve örgüte üye olmak' suçlamasıyla 5 yıl hapis ve 200 bin cuneyh (yaklaşık 13 bin dolar) para cezasına çarptırdı.

2022 yılında uzun süreli bir açlık grevine giren Abdulfettah, bu sürede özgürlüğüne kavuşamamıştı. Bugünkü af kararıyla birlikte yıllardır süren tutukluluğu son buldu.

