Mısır'da Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenleyerek bu önemli günü coşku içinde kutladı.

Etkinlik, Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirildi ve yaklaşık 50 Mısırlı üst düzey konuğa ile diplomatik misyon mensuplarına Türk kahvesi, Türk böreği ve Türk lokumu ikram edildi.

Bu özel günde, Kahire Senfoni OrkestrasıSuzan Sabır tarafından Osmanlı Türk müziğinden eserler seslendirildi.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin köklerinin Osmanlı dönemine uzandığını, Avrupa'ya Osmanlı İmparatorluğu üzerinden yayıldığını vurguladı.

Şen, Türk kahvesinin bileşiminde <%strong%>Yemen'den gelen kahve <%strong%> kullanıldığını aktararak, 20. yüzyılın ortasına kadar Türk halkının sabahları ilk tükettiği içecek olduğunu ifade etti.

Türk kahvesinin Mısır’da Türkiye’den daha fazla yaygın olduğunu bildiren Şen, kahvenin bir yaşam biçimi ve misafirperverliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ayrıca, Türk kahvesi, 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldı ve bu sebeple 5 Aralık, Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenledi. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda ‎düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 Mısırlı üst düzey konuğa ve diplomatik misyon ‎mensuplarına Türk kahvesi, Türk böreği ve Türk lokumu ikram edildi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen (sağ 2) de katıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenledi. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda ‎düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 Mısırlı üst düzey konuğa ve diplomatik misyon ‎mensuplarına Türk kahvesi, Türk böreği ve Türk lokumu ikram edildi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen (sağ 2) de katıldı.