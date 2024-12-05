DOLAR
34,76 -0,27%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.943,98 -0,38%
BITCOIN
3.357.953,72 2,51%

Mısır'da Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü için özel bir etkinlik organize etti.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 23:00
Mısır'da Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenleyerek bu önemli günü coşku içinde kutladı.

Etkinlik, Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda gerçekleştirildi ve yaklaşık 50 Mısırlı üst düzey konuğa ile diplomatik misyon mensuplarına Türk kahvesi, Türk böreği ve Türk lokumu ikram edildi.

Bu özel günde, Kahire Senfoni OrkestrasıSuzan Sabır tarafından Osmanlı Türk müziğinden eserler seslendirildi.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin köklerinin Osmanlı dönemine uzandığını, Avrupa'ya Osmanlı İmparatorluğu üzerinden yayıldığını vurguladı.

Şen, Türk kahvesinin bileşiminde <%strong%>Yemen'den gelen kahve <%strong%> kullanıldığını aktararak, 20. yüzyılın ortasına kadar Türk halkının sabahları ilk tükettiği içecek olduğunu ifade etti.

Türk kahvesinin Mısır’da Türkiye’den daha fazla yaygın olduğunu bildiren Şen, kahvenin bir yaşam biçimi ve misafirperverliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ayrıca, Türk kahvesi, 2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldı ve bu sebeple 5 Aralık, Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenledi....

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenledi. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda ‎düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 Mısırlı üst düzey konuğa ve diplomatik misyon ‎mensuplarına Türk kahvesi, Türk böreği ve Türk lokumu ikram edildi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen (sağ 2) de katıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenledi....

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenledi. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda ‎düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 Mısırlı üst düzey konuğa ve diplomatik misyon ‎mensuplarına Türk kahvesi, Türk böreği ve Türk lokumu ikram edildi. Etkinliğe Büyükelçi Salih Mutlu Şen (sağ 2) de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Parlatino Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar Verdi
2
Arap Birliği Suriye Konulu Acil Toplantıyı Erteledi
3
Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
8. Türk-Alman Tiyatro Festivali Berlin'de Başladı
5
MEB'den Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de
6
New York'ta Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı
7
Suriye'nin Humus İli'ndeki Resten Otoban Köprüsüne Hava Saldırısı Düzenlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor