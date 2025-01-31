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Mısır'da Filistinlilerin Tehcirine Karşı Büyük Protestolar

Mısır'da birçok şehirde halk, Filistinlilerin tehciri için sokağa çıkarak desteklerini gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:26
Mısır'da Filistinlilerin Tehcirine Karşı Büyük Protestolar

Mısır'da Filistinlilere Destek Gösterileri

Mısır'ın birçok kentinde halk, Filistinlilerin tehcirine karşı protestolar düzenledi. El-Buhayra, Kefr eş-Şeyh, El-Garbiyye, Port Said, İsmailiye, Şarkiyye, Kalyubiyye ve Beni Suveyf gibi şehirlerde toplanan kalabalıklar, Filistinlilerin yanında olduklarını haykırdılar.

Protestoların Gündemi

Göstericiler, Mısır ve Filistin bayrakları taşıyarak, "Bedenlerimizle sınırlarımızı koruyoruz", "Zorla yerinden etmeye hayır" ve "Kudüs Arap'tır" gibi sloganlar attılar.

Dev Protesto Refah Sınır Kapısı'nda

Öte yandan, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde büyük bir protesto gerçekleştirmek üzere binlerce Mısırlı'nın bu bölgeye doğru yola çıkması dikkat çekti.

Trump'ın Tartışmalı Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Gazze'de ciddi bir yıkım olduğunu belirterek, "Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceğini" ifade etti. Ayrıca, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, "Mısır ve Ürdün'ün Gazzelileri ülkelerine almayacakları" yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Bunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Onlar için çok şey yaptık, onlar da bunu yapacak." şeklinde konuştu.

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