Mısır'da Hamas-İsrail Esir Takası İçin Dolaylı Müzakereler Başladı

Mısır'da, Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takası koşullarının görüşüldüğü dolaylı müzakereler Mısır ve Katar arabuluculuğunda başladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 19:29
Mısır'da, Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasına yönelik koşulların hazırlanması amacıyla dolaylı müzakerelerin başladığı bildirildi.

Görüşmeler ve arabulucular

Kahire el-İhbariyye televizyonunun haberine göre, taraflar arasında esir takasının yapılması için gerekli koşulların hazırlanması konusunda dolaylı görüşmeler başlatıldı. Müzakerelerin Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütüldüğü ve arabulucuların taraflar arasında bir mekanizma kurulması için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

Heyetler ve açıklamalar

Hamas heyetine Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin başkanlık ettiği aktarıldı. Tarafların dün Mısır'a ulaştığı ve esir takası ile Gazze'de ateşkes konularını görüştükleri belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı. Hamas, 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini, diğer bazı maddelerin ise müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump, "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığını bildirdi.

