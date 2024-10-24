Mısır'da Hamas ve Emniyet Yetkilileri Ateşkes Gündemiyle Toplandı

Mısır'da Ateşkes Müzakereleri

Hamas'tan oluşan bir heyet, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik engellerin aşılması amacıyla Mısır'da temaslarda bulundu.

Kahire'deki Görüşmeler

El-Kahire el-İhbariyye televizyonunun bildirdiğine göre, ismi belirtilmeyen bir Mısırlı güvenlik yetkilisi, Hamas heyetinin Mısır'daki üst düzey emniyet yetkilileriyle bir araya geldiğini aktardı.

Ateşkes ve Yardım Girişi

Bu görüşme, Kahire yönetiminin öncülüğünde Gazze'de ateşkese ulaşmak için yürütülen girişimlerin bir parçası olarak gerçekleşti. Görüşmelerde, Gazze'deki son durumun yanı sıra ateşkesin önündeki olası engellerin nasıl aşılabileceği üzerinde duruldu.

Mısırlı Yetkililerin Açıklamaları

Mısır tarafı, Gazze bölgesine yardım girişlerini artırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Uluslararası Boyut

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği bir toplantının ardından, Gazze Şeridi'nde tarafların önümüzdeki günlerde bir araya geleceği konusunda bilgi verdi.