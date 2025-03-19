Mısır'da İstiklal Marşı ve Çanakkale Zaferi Kutlandı

Mısır'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel bir tören düzenlendi.

Tören, başkent Kahire'deki Türk Şehitliği'nde gerçekleştirildi ve şehitlerin anısına saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Şen'den Anlamlı Açıklamalar

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, törende yaptığı konuşmada Çanakkale Zaferi'nin tarihsel önemine değindi. Şen, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin milli mücadeledeki kararlılığının ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahramanlığın bir sembolüdür" dedi.

Büyükelçi Şen, "Çanakkale'de yaşananlar, vatan sevgisi ve azim mücadelesinin doruk noktasıdır" diyerek savaşın sonuçlarına ve Türk milletinin tarih sahnesinde nasıl önemli bir yer edindiğine vurgu yaptı.

Şen, bu süreçte Mısır halkı ve tüm İslam âleminin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Şehitlere Saygı ve Dualar

Törende Tuğgeneral Ahmet Tosun, 1915-1918 yılları arasında Filistin Sina-Gazze cephesinde esir alınan Türk askerlerinin anısına da dikkat çekti. Yaklaşık 4 bin 500 Türk askerinin kabrinin, Mısır'daki esir kamplarında bulunanlarının hatırlatıldığını ifade etti.

Tören, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri şiirinin okunması ve Kur'an-ı Kerim ile dualarla devam etti. Törene, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü personelinin yanı sıra Türk iş adamları ve Mısır'da öğrenim gören Türk öğrenciler de katıldı.