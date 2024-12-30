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Mısır'da Polis Akademisinde Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü

Mısır'da polis akademisinde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir polis subayı ve bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:04
Mısır'da Polis Akademisinde Doğal Gaz Patlaması: 2 Ölü

Mısır'da Feci Bir Patlama Meydana Geldi

Mısır'da, başkent Kahire'nin doğusundaki Beşinci Yerleşim bölgesinde bulunan polis akademisi binasında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu, bir polis subayı ile bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Patlama Detayları ve Sonrası

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, patlama sonucunda iki güvenlik personeli de yaralandı. Güvenlik kaynakları, patlamanın polis akademisi içindeki boş bir arazide bulunan depolarda bakım çalışması sırasında gerçekleştiğini bildirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, gece yarısı polis akademisinden gelen güçlü bir patlama sesi duyduklarını ifade etti. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, patlamanın nedeni üzerine çalışmalar devam etmektedir.

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