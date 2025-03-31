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Mısır'da Ramazan Bayramı Kutlamalarında Filistin'e Destek

Mısır'da Ramazan Bayramı, hutbelerde Filistin için dualarla kutlandı. Gösteriler Gazze'ye destek için gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 10:23
Mısır'da Ramazan Bayramı Kutlamalarında Filistin'e Destek

Mısır'da Ramazan Bayramı ve Filistin Halkına Destek

Ramazan Bayramı'nı bugün kutlamaya başlayan Mısır'da, bayram namazında yüksek sesle okunan hutbelerde İsrail saldırılarının hedefi olan Filistinliler için dua ediliyor. Kahire'deki Mareşal Tantavi Camisi'nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başbakan Mustafa Medbuli ve birçok devlet adamı bayram namazını kıldı.

Filistin İçin Gösteriler Düzenlendi

Bayram namazının ardından, Mısır'ın çeşitli şehirlerinde Gazze'deki Filistinlilerin göçe zorlanmasını reddetmek amacıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. Göstericiler, "Gazze satılık değildir", "Gazze'de zorunlu göçe hayır", ve "Gazze kalbimizdedir" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıyarak Filistin halkıyla dayanışma sergiledi.

Kahire'deki tarihi Amr bin As Camisi'nde de hem vaizlerin duaları hem de halkın gösterileri, Filistin halkının yanında durulduğunu bir kez daha ortaya koydu. Göstericiler, "Canımız kanımız sana feda olsun Filistin" sloganlarıyla desteklerini dile getirdi.

İsrail Saldırıları ve Ateşkes Durumu

İsrail ordusunun, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozan saldırıları sonucunda, 921'den fazla Filistinli yaşamını yitirmiş durumda. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda ise ölü sayısı 50 bin 277'ye yükselirken, yaralı sayısı 114 bin 95'e ulaştı.

İsrail hükümeti, yaşananlar sebebiyle yeni ateşkes tekliflerini reddettiğini bildirirken, Hamas da bu durumun ardında Filistin halkına karşı bir soykırımın yeniden başlatıldığını duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi siyasi gelişmeler, saldırılara zemin hazırladı.

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