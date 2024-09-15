Mısır'da Şarkiyye'deki Tren Kazası: 3 Ölü, 49 Yaralı

Mısır'ın Şarkiyye vilayetinde meydana gelen tren kazasında üç kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:51
Mısır'da Şarkiyye'deki Tren Kazası: 3 Ölü, 49 Yaralı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Şarkiyye ilinde gerçekleşen trajik bir tren kazasının ardından önemli bilgilere yer verdi. Bakanlık, dün Zekazik ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5'i ağır olmak üzere toplam 49 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaza Ayrıntıları

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kazaya karışan iki trenin çarpıştığı belirtildi. Yaşamını yitirenlerden ikisinin kız çocuğu olduğu tespit edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Ahrar Hastanesi ve Zekazik Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk Belirlemeler ve Gelişmeler

Önceki açıklamalara göre, kazada ilk belirlemelere bağlı olarak 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Ancak resmi raporlar, durumun daha da kötüleştiğini gösteriyor.

Yaralıların Durumu

Yaralıların tedavi sürecine ilişkin bilgiler, sağlık kurumlarından gelen açıklamalarla güncellenmeye devam ediyor. Halk arasında büyük bir üzüntü yaratan bu olay, ülkenin ulaşım güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

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