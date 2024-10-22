Mısır'da Tarihi Doğa Olayı: Firavun 2. Ramses Heykeline Güneş Işığı Vurdu

Mısır'da Tarihi Doğa Olayı Yaşandı

Mısır'ın Asvan kentinde bulunan Ebu Simbel Tapınağı'nda Firavun 2. Ramses'in heykeline güneş ışığının vurduğu anlar, 1400'ü yabancı olmak üzere toplamda 4000 turist tarafından izlendi.

Dikkat Çeken Astronomik Olay

Asvan Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, bu doğa olayı yılda yalnızca iki kez, 22 Ekim ve 22 Şubat tarihlerinde gerçekleşiyor. Her iki olay da yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Antik Mısır'ın Astronomisi

Firavunlar döneminde, Ebu Simbel bölgesi astronomik açıdan oldukça önemli bir konumdaydı. Ebu Simbel'in kuzeybatısında, 11 bin yıl öncesine ait bir taş pusula ve yağmur yağma zamanını gösteren bir taş saat mevcut.

Tarihi Anların Önemi

Antik Mısır'da, 22 Ekim tarihi "tarım" mevsiminin başlangıcını, 22 Şubat ise "hasat" mevsiminin başlangıcını işaret ediyordu.

Ebu Simbel Tapınağı, dağın içinin oyulmasıyla 20 yıl süren bir çalışma sonucu inşa edildi ve tapınak kapısında dört dev Ramses heykeli bulunmaktadır.