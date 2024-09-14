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Mısır'da Tren Kazası: 2 Ölü, 29 Yaralı

Mısır'ın Şarkiyye vilayetindeki tren kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 22:13
Mısır'da Tren Kazası: 2 Ölü, 29 Yaralı

Mısır'da Trajik Tren Kazası

Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiyye vilayetinde gerçekleşen tren kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi ve 29 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Zekazik ilçesinde iki trenin çarpışması sonucu meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın ardından 39 ambulans olay yerine sevk edildiği belirtildi. Yaralılar, Ahrar Hastanesi ve Zekazik Üniversitesi Hastanesi’ne taşındı.

Resmi Tepkiler

Olay sonrası, Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Dr. Halid Abdulgaffar, kazanın yaşandığı bölgeye yardımcısı Muhammed Tayyib'i gönderdi.

Kazanın sebebi üzerine incelemeler sürüyor ve yetkililer detaylı bir rapor hazırlamayı hedefliyor.

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