Mısır'dan Afrika Birliği'ne Üyelik Dondurma Sistemi Üzerine Yeniden Gözden Geçirme Çağrısı

Mısır, Afrika Birliği Üyelik Dondurma Sistemini Gözden Geçirmeye Çağırdı

Mısır, Afrika Birliği'ndeki üye ülkelerin üyeliklerinin dondurulması sisteminin, her ülkenin özel koşullarının dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Yürütme Konseyi toplantısında bu konudaki görüşlerini paylaştı. Abdulati, Afrika Birliği'ndeki yaptırım ve üyeliklerin askıya alınma sisteminin yeniden değerlendirilmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bakan, konuşmasında, Afrika Birliği üyesi her ülkenin özel koşullarını dikkate alan, uzun vadeli üyelik askıya alma durumlarının kıta üzerindeki boşluk yaratmasını önleyecek ve bölgesel istikrarı tehdit eden daha kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Ocak ayında, Mısırlı Bakan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan arasındaki toplantıda, Burhan, Mısır'ın Sudan'ın istikrarını destekleme çabalarına ve Afrika Birliği üyeliğini yeniden sağlama çabalarına dikkat çekmişti. Afrika Birliği, 27 Ekim 2021'de Burhan'ın olağanüstü tedbirler açıklamasının ardından Sudan'ın üyeliğini dondurma kararı almıştı.