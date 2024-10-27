Mısır'dan Gazze İçin Yeni Ateşkes Girişimi

Mısır'dan Gazze İçin Ateşkes Teklifi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in devam eden saldırıları altında olan Gazze Şeridi'nde, İsrailli dört esirin serbest bırakılması ile bazı Filistinlilerin takasını amaçlayan iki günlük bir ateşkes önerisinde bulundu.

Kahire'de Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Sisi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile birlikte başkent Kahire'de düzenledikleri ortak basın toplantısında bu tekliflerini duyurdu. Sisi, "Önümüzdeki on gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için müzakereler gerçekleştirilecektir," şeklinde konuştu.

Tebbun'dan Destek Açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, yaptığı açıklamada, "Ziyaretim, birçok ortak öneme sahip meselelerin başta dostluk ve kardeşlik çerçevesinde ele alındığı istişari bir toplantıdır," dedi. Tebbun, Sisi'nin Gazze Şeridi için yaptığı ateşkes girişimini de desteklediğini sözlerine ekledi.