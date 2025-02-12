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Mısır'dan Gazze'nin Yeniden İmarı İçin Önemli Vizyon

Mısır, Gazze'nin yeniden imarı için Filistinlilerin topraklarında kalmasını garanti edecek bir vizyon sunmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:43
Mısır'dan Gazze'nin Yeniden İmarı İçin Önemli Vizyon

Mısır, Gazze'nin Yeniden İmarı İçin Önemli Bir Vizyon Sunuyor

Mısır, Gazze'nin yeniden imarına ilişkin Filistin halkının, kendi topraklarında kalmasını garanti altına alacak bir vizyon sunmayı planladığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede adil ve kapsamlı bir barış sağlamak amacıyla Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimiyle işbirliği isteği vurgulandı. Açıklamada, "Filistin halkının meşru ve yasal hakları doğrultusunda kendi topraklarında varlığını sürdürebilmesini sağlayacak şekilde Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için kapsamlı bir vizyon ortaya koymanın amaçlandığı" ifade edildi.

Ayrıca, Filistin meselesinin çözümüne yönelik her türlü vizyonun, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmesi gerektiği ve çatışmanın kökleriyle başa çıkma çabalarının, bölgedeki barış kazanımlarını tehlikeye atmaktan kaçınması gerektiği belirtildi.

Bölge halkları arasında ortak yaşam ve istikrar için iki devletli çözümün uygulanması gerektiği de sıkça vurgulandı. Bunun yanı sıra, Ürdün Kralı 2. Abdullah, önceki gün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşmesinde Mısır’ın planı hakkında ilk kez bilgi vermiş, ancak detaylara girmemişti.

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