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Mısır'dan Gazze'ye 281 Yardım Tırı Gönderildi

Mısır, ateşkes sonrası Gazze'ye 281 yardım tırı gönderdi, toplam yardım tırı sayısı 915'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:10
Mısır'dan Gazze'ye 281 Yardım Tırı Gönderildi

Mısır'dan Gazze'ye Yardım Tırları Gönderildi

Mısır'dan 281 yardım tırı, 11'i akaryakıt yüklü olmak üzere, Gazze Şeridi'ne geçti. Mısır resmi ajansı MENA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Sina Vilayeti'nden gelen haberler doğrultusunda, ateşkes anlaşmasının ikinci gününde yardım tırlarının geçişine izin verildi.

Bugün, 11 akaryakıt tırı ve 270 çeşitli yardım malzemesi taşıyan toplam 281 tır, Gazze Şeridi'ne yönlendirildi. Bu tırlar, Kerem Ebu Salim ve Uvce sınır kapılarından geçiş yaptı.

Ateşkes Anlaşması ve Yardım Faaliyetleri

15 Ocak'ta Katar aracılığıyla, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandığı duyuruldu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak bu anlaşmanın ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşamasında, 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de serbest bırakıldı.

Ateşkes anlaşmasının ilk günü itibarıyla, Gazze'ye 634 tır yardım malzemesi gönderildi. Son gönderilenlerle birlikte, ateşkes sonrası Gazze Şeridi'ne giren toplam yardım tırı sayısı 915'e ulaştı.

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