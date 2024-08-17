Mısır'dan Gerilim Kontrolü İçin Çalışmalar

Mısır, Bölgedeki Gerilimin Kontrol Altına Alınması İçin Çalışıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, mevcut çatışmaların genişleme riskine karşı acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkesin sağlanması için süregelen çabalarını tekrar gündeme getirdi.

Gerilim ve Uluslararası Temaslar

Abdulati, 30 Temmuz'da İsrail tarafından gerçekleştirilen Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesi ve Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın ardından, uluslararası toplumu Savaşın sona ermesi ve esir takası için daha fazla harekete geçmeye davet etti.

Doha'daki Ateşkes Müzakereleri

Soğuk rüzgarların estiği bu süreçte, Katar'da düzenlenen ateşkes müzakerelerinde Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns gibi önemli isimler yer aldı. Müzakere sürecinin ardından, önümüzdeki hafta Kahire'de devam edeceği açıklandı.

Hamas'ın İfadeleri ve Telsizle Mesajlar

Hamas, ABD Başkanı Biden tarafından önerilen çözümlerle Doha'daki müzakerelerdeki anlaşmaların uyumlu olmadığını belirtti. Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, ABD'nin durumu iyileştirmek yerine zaman kazanma peşinde olduğunu ifade etti.