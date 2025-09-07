Mısır'dan İsrail'e Çağrı: Gazze'de Ateşkesi Kabul Edin

Mısır, İsrail'i Gazze'de ateşkesi kabul etmeye çağırdı

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bedr Abdulati ile Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub arasındaki görüşmenin sonuçları paylaşıldı. Açıklamada, İsrail'e Mısır ve Katar tarafından sunulan ateşkes önerisinin kabul edilmesi çağrısı yapıldı.

Görüşmenin odağı: iki devletli çözüm ve uluslararası destek

Toplantıda Filistin Devleti'nin tanınması için uluslararası destek arayışları ve New York'ta düzenlenmesi beklenen BM Genel Kurulu oturumları kapsamında "iki devletli çözüm" çerçevesinde alınabilecek kararlar değerlendirildi.

Mısır'ın tepkisi ve talepleri

Abdulati, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, Filistinlileri topraklarından çıkarma planlarını, soykırım suçlarına ilişkin kaygıları ve açlığın Filistin halkına karşı silah olarak kullanılmasını kesin bir dille reddettiklerini vurguladı. Bakan, ayrıca İsrail'in ateşkes önerisini kabul etmesi gerektiğini belirtti. Ateşkes önerisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerisini temel alıyor.

Hamas ve İsrail'in karşılıklı talepleri

Arabulucuların aktardığına göre, Mısır ve Katar tarafından sunulan kısmi ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini Hamas, 18 Ağustos'ta kabul etti. Hamas, kapsamlı ateşkes için tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerinden anlaşmaya varılan sayıda Filistinli esirin salıverilmesini, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını şart koştu.

Hamas ayrıca Gazze'nin idaresinin kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakılmaya hazır olduğunu açıkladı. İsrail ise şartlarını; "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması ve İsrail'i tehdit etmeyecek bir sivil idarenin oluşturulması" şeklinde sıraladı.

ABD ile görüşmeler ve esir takası müzakereleri

İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasındaki görüşmelerin haftalar süren kesintinin ardından yeniden başladığını bildirdi. Donald Trump, dün esir takası konusunda Hamas'la yoğun müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıkladı. Trump, müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda görüşüldüğünü ve ayrıca 30 esirin öldüğünü düşündüklerini ifade etti. Trump, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, 'esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak' dedik" diye konuştu.

Durum uluslararası diplomasinin merkezinde kalmaya devam ederken, Mısır'ın çağrısı ateşkesin sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi yönündeki baskıyı artırıyor.