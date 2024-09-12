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Mısır'dan İsrail'in Gazze'deki BM okuluna Saldırıya Tepki

Mısır, İsrail'in Gazze'deki BM okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı ve uluslararası toplumdan harekete geçmesini istedi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:39
Mısır'dan İsrail'in Gazze'deki BM okuluna Saldırıya Tepki

Mısır, İsrail'in Gazze'deki Saldırısını Kınadı

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler (BM) okuluna yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı. Bu saldırıda, 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yazılı Açıklama Yapıldı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait El-Cauni Okulu’na yönelik yapılan bu saldırının ardından bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in okulları ve barınma merkezlerini vurmaya devam etmesi kınandı.

Son Saldırıda 6 BM Personeli Hayatını Kaybetti Açıklamada, Cauni Okulu'na yönelik saldırılardan birinin 6 BM personelinin ölümüne neden olduğu hatırlatıldı. BM ve uluslararası kuruluşlara ait yapılar için herhangi bir caydırıcılık olmadan hedef alınmasının açık bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu vurgulandı.

Uluslararası Toplumdan Beklentiler

Açıklamada ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarında masum insanlara karşı işlenen suçların ve ihlallerin derhal son bulması gerektiği ifade edildi. Mısır, uluslararası sistemin kendi değerlerini savunmadaki yetersizliğini de eleştirerek, etkin olan tüm tarafları İsrail'i uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamaya çağırdı.

Filistin halkının hayatta kalması ve ellerinden alınan haklarının geri verilmesi gerektiği, uluslararası toplumun önceliği olmalıdır dedi.

5. Saldırı Gerçekleşti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Cauni Okulu'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu duyurdu. Bu, İsrail ordusunun aynı okula gerçekleştirdiği beşinci saldırı oldu ve bu saldırıda, toplamda 18 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı.

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