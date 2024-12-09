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Mısır'dan İsrail'in Suriye'deki İşgaline Sert Tepki

Mısır, İsrail'in Suriye ile sınırdaki tampon bölgeyi işgalini kınadı ve uluslararası toplumdan harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:08
Mısır'dan İsrail'in Suriye'deki İşgaline Sert Tepki

Mısır, İsrail'in Suriye İle Sınırdaki Temasını Kınıyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye ile sınır üzerindeki tampon bölgeyi işgal etmesini en güçlü ifadelerle kınadı. Bakanlık, bu durumun Suriye topraklarının işgali anlamına geldiğini vurguladı.

Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması İhlali

Mısır, İsrail'in bu adımının Suriye'nin egemenliği ile Tel Aviv ve Şam arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı açık şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve Suriye topraklarının birlik ve bütünlüğüne zarar verdiğine dikkat çekildi. Mısır, bu durumun yeni bir oldu bitti yaratma çabası olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası güçlere, sorumluluklarını üstlenmeleri ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Kontrolü

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti. İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutmaktadır. 1974'te imzalanan anlaşmayla bu bölgedeki sınırlar belirlenmiştir.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, işgalin geçici olduğunu öne sürdü. İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline dair görselleri kamuoyuyla paylaştı.

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