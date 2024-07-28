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Mısır'dan Lübnan'a Açıklama: Yeni Cephe Açılmasın

Mısır, Lübnan'da gerginliklerin artmaması ve Gazze'de ateşkese ulaşılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:58
Mısır'dan Lübnan'a Açıklama: Yeni Cephe Açılmasın

Mısır'dan Lübnan ve Gazze İçin Acil Müdahale Çağrısı

Mısır, Lübnan'da yeni çatışma cepheleri açılmaması ve Gazze'deki saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Mecdel Şems Saldırısı Üzerine Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik yapılan roket saldırısı sonrası, yeniden bir savaş cephesi açılmasının bölgedeki çatışmaları alevlendirebileceğine dikkat çekti.

Savaş Tehdidi ve Acil Ateşkes Talebi

Açıklamada, Lübnan'ın halkı ve kurumlarını desteklemenin önemi vurgulanarak, uluslararası güçlerin derhal müdahalede bulunarak bölgeyi olası bir savaştan koruması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Gazze'de acil ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanması gerektiği belirtildi.

Roket Saldırısının Detayları

Mecdel Şems'te gerçekleştirilen roket saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi ve 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyinden ateşlendiğini ileri sürerken, Lübnan Hizbullahı bu iddiaları yalanladı.

İsrail Başbakanı'ndan Uyarılar

Binyamin Netanyahu, sokaktaki bir eylemci olarak, "İsrail bu ölümcül saldırıyı görmezden gelmeyecek ve Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek" diyerek duruma sert bir tepki gösterdi.

Füze Ateşi Üzerine Tartışmalar

Öte yandan, saldırının ardından güneydeki Demir Kubbe hava savunma sisteminin rolü üzerine tartışmalar başladı. Bölgedeki sivil halk, siren alarmı çaldıktan hemen sonra roketin patladığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 Sayılı Kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail’in geri çekilmesini ve bu bölgedeki silahsızlandırma sürecini öngörüyor. Ancak, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın bu bölgede güçlü bir askeri varlığı bulunuyor.

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