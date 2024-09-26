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Mısır'dan Lübnan ve Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Mısır, Lübnan ve Gazze'de acil ateşkes talep ederek barış için ortak çabaları desteklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 22:04
Mısır'dan Lübnan ve Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Mısır'dan Acil Ateşkes Talebi

Mısır, Orta Doğu'da barışın sağlanması amacıyla önemli bir adım atarak, lobisiyle birlikte Lübnan ve Gazze Şeridi'nde "acil, kalıcı ve kapsamlı" ateşkes çağrısında bulundu.

Açıklamada Vurgulananlar

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire yönetiminin bölgedeki tehlikeli gerginliği azaltmak üzere uluslararası ve bölgesel işbirliği çabalarına devam edeceğini ifade etti.

Özellikle Filistin ve Lübnan bölgelerinde derhal ateşkes istenmekte. Mısır, bu ateşkesin sağlanabilmesi için mevcut tüm girişimlerin desteklendiğini belirtiyor.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Yanıtlar

Ayrıca, Mısır'a göre bu ateşkesin sağlanması, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının hayata geçirilmesi ile mümkün olacak.

ABD ve Fransa'nın öncülüğündeki bir grup ülkenin yaptığı ortak açıklamada ise, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların sona ermesi amacıyla 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta düzenlenen bir etkinlikte, 'hedeflerine ulaşıncaya kadar' Lübnan'daki Hizbullah’a yönelik operasyonların süreceğini duyurdu.

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