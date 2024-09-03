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Mısır'dan Netanyahu'nun Açıklamalarına Yanıt

Mısır, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru hakkında yaptığı açıklamaları reddetti ve bölgedeki barış sürecine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 19:01
Mısır'dan Netanyahu'nun Açıklamalarına Yanıt

Mısır, Netanyahu'nun Açıklamalarını Reddetti

Mısır, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Philadelphi Koridoruna dair yaptığı açıklamaları açıkça reddetti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru hakkında ileri sürdükleri iddiaların asılsız olduğunu belirterek, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Netanyahu’nun açıklamalarının, ABD, Mısır ve Katar tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarına zarar verme amacı taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, bu durumun Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmalarını da engellemeyi hedeflediği vurgulandı.

Gerginliğe Yol Açan Açıklamalar

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İsrail hükümetinin saldırgan ve kışkırtıcı politikalarını meşrulaştırmayı amaçlayan bu tür söylemlerin sonuçları olacaktır, bu da bölgede gerginliği artırmaktadır," denildi.

Mısır’ın bölgedeki barış sürecindeki rolüne vurgu yapılan açıklamada, Kahire’nin bölgesel barış ve güvenliğin korunmasındaki kararlılığı da dile getirildi.

Philadelphi Koridoru Üzerine Netanyahuların İfadeleri

Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda kalmak konusunda ısrarcı olduğunu belirtmişti. Bunun gerekçesi olarak Hamas’ın silahlanma faaliyetlerinin Mısır sınırları üzerinden gerçekleştiğine dair imalarda bulundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu’nun kabine toplantısında "Philadelphi Koridoru’ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz," şeklinde bir ifade kullandığını aktardı.

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