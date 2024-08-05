Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Ateşkes Açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Batı Şeria'daki duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, ateşkesin sağlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Türkiye ile İş Birliği

Abdulati, "Türkiye ve Mısır olarak Batı Şeria'daki durumun kötüye gitmesinden büyük bir endişe duyuyoruz. Bu süreçte işbirliğimizin önemini vurgulamak istiyoruz," dedi.Ateşkes Çabaları Devam Ediyor

Bakan, önemli bölgesel sorunların çözümünde uluslararası işbirliğinin gerekliliğine de dikkat çekti.