Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: 'Filistin Halkının Haklarına Sahip Çıkacağız'

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Filistin Açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Gazze'deki Filistin halkının kendi topraklarında yaşama hakkına ilişkin önemli mesajlar verdi. Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında, 'Filistin halkını kendi topraklarından kovmaya yönelik tüm girişimlere karşıyız' diyerek, Türkiye'nin gelecekteki desteklerinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

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Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmeleri memnuniyetle karşıladı ve bu ziyareti, diplomatik ilişkilerin 100. yılına denk gelmesi açısından anlamlı buldu. Mısır ile Türkiye'nin ortak tarihinin ve kardeşlik bağlarının, ikili ilişkilerin gelişiminde büyük rol oynadığını belirtti.

Ticaret hacminin 8,8 milyar dolara ulaştığını ifade eden Abdulati, bu rakamın artırılmasının ve 15 milyar dolarlık hedefin yakalanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, enerji ve turizm alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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