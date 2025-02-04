Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: 'Filistin Halkının Haklarına Sahip Çıkacağız'

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Filistin Açıklaması
Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Gazze'deki Filistin halkının kendi topraklarında yaşama hakkına ilişkin önemli mesajlar verdi. Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında, 'Filistin halkını kendi topraklarından kovmaya yönelik tüm girişimlere karşıyız' diyerek, Türkiye'nin gelecekteki desteklerinin kritik önemde olduğunu vurguladı.
İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Önemi
Abdulati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmeleri memnuniyetle karşıladı ve bu ziyareti, diplomatik ilişkilerin 100. yılına denk gelmesi açısından anlamlı buldu. Mısır ile Türkiye'nin ortak tarihinin ve kardeşlik bağlarının, ikili ilişkilerin gelişiminde büyük rol oynadığını belirtti.
Ticaret hacminin 8,8 milyar dolara ulaştığını ifade eden Abdulati, bu rakamın artırılmasının ve 15 milyar dolarlık hedefin yakalanmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, enerji ve turizm alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Ateşkes Anlaşmasının Uygulanması İçin Ortak Çalışma
Abdulati, Gazze'deki ateşkesin kapsamlı bir şekilde uygulanması için Türkiye ile ortak çalışma kararı aldıklarını aktardı. 'Olaylarla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdim' Abdulati, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının Mısır için öncelikli olduğunu belirterek, ''Kardeş Suriye halkının ve beklentilerinin yanındayız'' ifadesini kullandı. Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze'deki yıkımın ardından uluslararası çabaların birleştirilmesi için bir konferans düzenlenmeyi planladıklarını dile getirdi. Bu konferansla Filistin halkına destek sağlanması hedefleniyor. Abdulati, 'Mısır, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye odaklanacak' diyerek bu konuda kararlılık gösterdi. İki ülkenin işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğini ifade etti.
Mısır ve Suriye İlişkileri
Uluslararası İşbirliği ve Filistin Halkına Destek
Abdulati, Suriye'nin güvenliği ve istikrarının Mısır için öncelikli olduğunu belirterek, ''Kardeş Suriye halkının ve beklentilerinin yanındayız'' ifadesini kullandı.
Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze'deki yıkımın ardından uluslararası çabaların birleştirilmesi için bir konferans düzenlenmeyi planladıklarını dile getirdi. Bu konferansla Filistin halkına destek sağlanması hedefleniyor.
Abdulati, 'Mısır, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmeye odaklanacak' diyerek bu konuda kararlılık gösterdi. İki ülkenin işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğini ifade etti.