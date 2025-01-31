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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail'in Lübnan'dan Çekilmesini Talep Etti

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Lübnan'daki İsrail işgalini sona erdirmesi için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:24
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail'in Lübnan'dan Çekilmesini Talep Etti

Mısır, İsrail'in Lübnan'daki İşgaline Son Vermesi İçin Baskı Yapıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ateşkese rağmen devam eden İsrail işgalinin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, bölgeden tamamen çekilmesini talep etti.

Abdulati, Lübnan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından iletilen mektubu Avn'a sunan Abdulati, Lübnan Cumhurbaşkanı'nı Mısır'a davet etti. Avn'ın seçilmesiyle ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdulati, "Hepimiz Cumhurbaşkanı Avn'ın akıllıca yönetiminden ümitliyiz," dedi.

Abdulati, Mısır'ın İsrail'in Lübnan'daki tüm ihlallerine son vermesi ve güneyden tamamen çekilmesi gerektiği konusundaki kararlılığını yineleyerek, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını hatırlattı. Bu karar uyarınca, İsrail'in derhal Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırısını kınayan Abdulati, yerinden edilen Lübnanlıların evlerine dönmeleri konusunda destek verdiklerini belirtti.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar, 8 Ekim 2023 tarihinde başlamış olup, Eylül 2024'te şiddetlenerek İsrail'in karadan işgaline dönüşmüştür. 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu güneyde işgale ve ateşkes ihlallerine devam etmektedir.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu bölgenin yalnızca Lübnan ordusu ile Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından silahsızlandırılmasını sağlamaktadır.

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