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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Destekledi

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suriye halkının yanında olduklarını ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 19:31
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Destekledi

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Suriye'ye Destek

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin Suriye halkının yanında durduğunu ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha teyit etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, başkent Kahire'de İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile bir araya gelerek Mısır ve İngiltere arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine dair fırsatları görüştü.

Suriye ve Gazze Konusunda Görüşler

Toplantıda, Suriye ile birlikte Gazze ve Sudan'daki gelişmeler de ele alındı. Abdulati, Suriye halkının yanında durduklarını belirterek, "Mısır, Suriye halkının yanında durduğu gibi devlet istikrarının korunması ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını destekliyor," dedi.

Abdulati, Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı bir ulusal yönetimle tamamlanması gerektiğinin altını çizerken, dış müdahaleler olmadan, ülkedeki tüm bileşenlerin ve mezheplerin destekleriyle birlik ve istikrar sağlanması gerektiğini ifade etti.

Gazze ve Sudan'daki Durum

Gazze'de ateşkesin sağlanması için Mısır'ın çabalarına da değinen Abdulati, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği sistematik ihlallerin durdurulmasının ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının önemini vurguladı.

Ayrıca, Mısır olarak Sudan'da ateşkesin derhal sağlanması yönünde bir duruş sergilediklerini söyleyen Abdulati, Sudan'a insani yardımların acil olarak ulaşması ve devlet kurumlarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

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