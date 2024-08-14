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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati’den Bölgesel Gerilim Tartışmaları

Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan ile bölgesel gerilim ve Sudan'daki krizi görüştü.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:29
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati’den Bölgesel Gerilim Tartışmaları

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Görüşmesi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel gerilimi düşürme ve Sudan'daki krize diplomatik çözüm arayışlarını ele aldı.

Bölgesel İstikrar İçin Koordineli Çabalar

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile bir araya geldi. Görüşmelerde mevcut gerilimin bölgede istikrarı tehdit etmemesi için koordineli çabaların artırılmasının önemi vurgulandı.

Sudan Krizi ve Gazze Üzerine İstişareler

Ayrıca, Sudan'daki iç savaş ve Gazze Şeridi'ndeki insani durum da detaylı bir şekilde ele alındı. Bu kapsamda, bölgede ateşkes sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için sürdürülen uluslararası arabuluculuk çabaları üzerinde duruldu.

Uluslararası Gelişmeler

ABD, Mısır ve Katar, daha önce 8 Ağustos tarihinde yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için müzakerelerin 15 Ağustos tarihinde Kahire veya Doha'da yeniden başlamasını talep etmişti.

Ayrıca, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Sudan'daki iç savaşın sonlandırılması amacıyla görüşmelerin başlaması bekleniyor.

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