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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Lübnan Ziyareti: Bölgesel Savaşı Önleme Çabaları

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Lübnan'da bölgesel çatışmaları önlemek için diplomatik görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 15:00
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Lübnan Ziyareti: Bölgesel Savaşı Önleme Çabaları

Bedr Abdulati'den Lübnan'a Ziyaret

Lübnan'ı ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki gerginliklerin artmasına karşı önleyici adımlar atmaya çalıştıklarını ifade etti. Bakan Abdulati, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Lübnan’a Destek Mesajı

Abdulati, "Zor bir dönemden geçen Lübnan halkının yanındayız" diyerek, bu ülkedeki istikrar ve güvenliğin hem Arap hem de Mısır çıkarları açısından kritik olduğunu vurguladı.

Bölgesel Gerilim ve Çatışmalar

Mısırlı Bakan, "Bölgenin topyekûn bir savaşa sürüklenmesini ve gerilimin tırmanmasını önlemek için çaba sarf ediyoruz" dedi. Ayrıca, Doha'da arabuluculuk görevinde bulunan ABD-Katar ve Mısır, İsrail ile Gazze için olası bir ateşkes sağlanması konusunu da gündeme getirdi.

Çatışmaların Temeli: Filistin Sorunu

Abdulati, Gazze'de hızlı bir ateşkes sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Bölgedeki çatışmaların kökeni, çözümsüz bir hale gelen Filistin meselesidir" şeklinde konuştu.

Beyrut’ta Diplomatik Trafik

30 Temmuz'da İsrail tarafından Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün ve 31 Temmuz'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesi, İran-Hizbullah ve Tel Aviv arasında büyük bir gerilim yarattı. Bu bağlamda, uluslararası diplomatik yoğunluk artarak devam etmektedir.

Son olarak, ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nin Beyrut'taki temasları, gerilimi azaltma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

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