Mısır Dışişleri Bakanı: Blinken ile Gazze Ateşkesini Görüştük

Mısır Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı Görüşmesi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. İkili, Gazze Şeridi'nde acil bir ateşkesin sağlanması gerekliliği ve bölgesel savaş tehlikesini ele aldı.

Ateşkes Üzerine Önemli Görüşmeler

Abdulati, Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çekerek, "Blinken ile Gazze'de ateşkes ve anlaşmaya varmanın hızını görüştük," dedi. Mısır-Gazze sınırında bulunan Philadelphi Koridoru hakkında da konuşan Abdulati, "İsrail askeri varlığını kabul etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Rönesans Barajı Krizi Hakkında Tartışmalar

Abdulati, uzun süredir devam eden Hedasi (Rönesans) Barajı krizi üzerine de görüşmeler yaptıklarını belirterek, anlaşmanın Mısır için önemine vurgu yaptı.

Bölgedeki Tansiyonu Azaltma Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze'de bir ateşkes sağlanmasının yanı sıra Lübnan'ın güneyinde de tansiyonun azaltılması gerektiğini ifade etti. Blinken, ülkesinin Gazze'deki kriz için çözüm önerilerinde bulunduğunu ve bu eylemin Lübnan-İsrail görüşmelerini kolaylaştıracağını aktardı.

İki günlük ziyaret için Kahire'ye gelen Blinken, ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.