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Mısır Dışişleri Bakanı Gazze Ateşkesini Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi ile Gazze'deki ateşkesi ve insani yardımı ele aldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:57
Mısır Dışişleri Bakanı Gazze Ateşkesini Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze'deki Ateşkesi Ele Aldı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkesin uygulanmasına dair gelişmeleri değerlendi.

Bakanlık açıklamasına göre, görüşmede ateşkes anlaşmasının üç aşamasının uygulanmasına yönelik çabalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, hızlı bir şekilde insani yardımın girişine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmiştir. Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak tarihi itibarıyla Netzarim Koridoru'ndan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin geçişine izin verilmiştir.

Ayrıca, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgali ardından hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştır. Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştır.

Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasına göre, ilk aşamada 42 gün içinde 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması beklenmektedir.

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