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Mısır Dışişleri Bakanı, İranlı Mevkidaşı ile Görüşerek Bölgedeki Gelişmeleri Değerlendirdi

Mısır ve İran Dışişleri Bakanları, İsrail'in saldırıları sonrası bölgedeki durumu görüştü.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:16
Mısır Dışişleri Bakanı, İranlı Mevkidaşı ile Görüşerek Bölgedeki Gelişmeleri Değerlendirdi

Mısır Dışişleri Bakanı, İran ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, bölgedeki son gelişmeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşme İçeriği

Yapılan yazılı açıklamada, Abdulati ve Erakçi'nin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için gösterilen çabaları ele aldıkları belirtildi. Ayrıca, Gazze'de ateşkes sağlanması, insani yardımların hızla ve koşulsuz olarak bölgeye ulaştırılması ve Gazze'deki tutukluların serbest bırakılması konularında Mısır'ın Katar ve ABD ile koordineli çalıştığı ifade edildi.

Mısır'ın İlkeleri ve Kınama

Abdulati, Lübnan'ın devlet organlarının güçlendirilmesi ve dış müdahale olmaksızın uzlaşı temelli bir cumhurbaşkanı seçimi yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Mısır'ın bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehdit eden her türlü tek taraflı ve provokatif politikayı kınadığını vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve İran'a Yönelik Misilleme

Öte yandan, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları da gündemde. İsrail, İran'ın 1 Ekim'de gerçekleştirdiği füze saldırılarına karşılık olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu. İran ise, Tahran ve batısındaki Huzistan ile İlam eyaletlerindeki bazı askeri noktaların hedef alındığını aktararak, hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde saldırılara karşı koyduğunu, ancak bazı bölgelerde sınırlı hasar meydana geldiğini bildirdi. Saldırı sonucunda, İran ordusu tarafından yapılan açıklamada 4 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

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