Mısır Dışişleri Bakanı, Kızıldeniz Tehditlerinin Ekonomiyi Etkilediğini Belirtti

Mısır Dışişleri Bakanı, Ekonomik Endişeleri Gündeme Getirdi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına yönelik artan tehditlerin ülke ekonomisine doğrudan etki ettiğini belirtti.

Kizıldeniz'deki Güvenlik Sorunları

Abdulati, Tuğamiral Vasileios Gryparis ile Kahire'de yapılan toplantıda, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği sağlamak amacıyla başlatılan "Aspides" misyonunun önemine dikkat çekti. Gemiler için güvenli bir geçiş ortamı oluşturmanın, uluslararası denizcilik faaliyetlerine olan güveni artıracağını ifade etti.

Kanal Gelirlerindeki Düşüş

Abdulati, Kızıldeniz'deki tehditlerin Süveyş Kanalı'nın gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşanmasına neden olduğunu sözlerine ekledi. "Kızıldeniz’deki bu tehditler, Mısır ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor", dedi.

Gerginliklerin Nedenleri

Görüşme sırasında, gerginliğin gerçek sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Abdulati, bu durumun arka planında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik ihlallerinin olduğunu belirtti.

Deniz Operasyonları ve Başarılar

Tuğamiral Gryparis ise deniz operasyonlarının savunma niteliğine dikkat çekerek, Kızıldeniz'de Husi gruplarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Aspides Misyonunun Başlangıcı

Avrupa Birliği, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla Aspides misyonunu 19 Şubat'ta başlatırken, İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlenmiştir.

Gemilerin Geçiş İstatistikleri

Süveyş Kanal İdaresi tarafından temmuz ayında açıklanan seyrüsefer istatistikleri, 2023-2024 mali yılı boyunca toplam 20,148 geminin kanaldan geçiş yaptığını, bir yıl önce ise bu sayının 25,911 olduğunu gösteriyor. 2022-2023 mali yılı geliri 9.4 milyar dolar iken, 2023-2024 yılı geliri 7.2 milyar dolara düştüğü kaydedilmiştir.