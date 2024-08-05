Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Güvenlik Vurgusu

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, yaptığı son açıklamada her iki ülkenin de güvenlik ve istikrarı önceliklendirdiğini vurguladı. Bakan Abdulati, "Her iki ülke de dünyanın önemli eksenini oluşturan bölgemizde güvenlik ve istikrarı öncelemektedir" dedi.

Bölgesel İşbirliği ve Güvenlik

Bakan, bu yaklaşımın uzun vadeli işbirliği ve geliştirilmiş ilişkiler için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, bölgelerinin barış ve istikrarını sağlamak adına daha fazla adım atılması gerektiğine dikkat çekti.