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Mısır, Filistin Yönetimine Destek Veriyor

Mısır, Gazze'de ateşkes çabalarını sürdürüyor ve Filistin yönetimine destek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 23:50
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 23:50
Mısır, Filistin Yönetimine Destek Veriyor

Mısır'dan Filistin Yönetimine Destek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistin yönetimini desteklediğini ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama çabalarının devam ettiğini vurguladı.

Kahire'de Görüşme

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sisi'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kahire'de bir araya geldiği ifade edildi. Sisi, "Mısır, ateşkesin sağlanması ve insani yardımın ulaştırılması için yoğun çabalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, Filistin halkının 1967 sınırları içerisinde uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda bağımsız devlet kurma hakkını koruma yönünde de çalışmalar yapmaya devam ediyor." dedi.

Filistin Devlet Başkanı'nın Teşekkürü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır'ın Filistin davasına sağladığı destek için Sisi'ye teşekkür etti. Abbas ve Sisi'nin, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gibi konuları görüştükleri belirtildi.

İsrail'in UNRWA Faaliyetlerine Yasağı

Abbas, İsrail hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. 28 Ekim'de İsrail Meclisi, UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin iki yasa tasarısını onayladı.

İnsani Durum Korkutucu

Mısır'ın desteklediği bu çabalar, Gazze'de yaşanan insani krizin hafifletilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210 çocuk, 11 bin 742 kadın da dahil olmak üzere 43 bin 314 Filistinli yaşamını yitirirken, 102 bin 19 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği rapor ediliyor.

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