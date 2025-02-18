Mısır, Filistinlilerin Zorla Yerinden Edilmesine Karşı Çıktı

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Filistinlilerin Zorla Yerinden Edilmesini Reddetti

Başkent Kahire'de düzenlenen "4. İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı"na, 35'ten fazla ülke ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Filistinlilerin zorla topraklarından çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Abdulati, Mısır'ın iki devletli çözümü uygulama kararlılığını dile getirerek, Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan, başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirtti. Bu durumun bölgede barış ve güvenliğin sağlanması açısından tek çözüm yolu olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin Hakları ve UNRWA'nın Rolü

Abdulati, ülkesinin, Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılmasına karşı olduğunun altını çizdi ve bu tutumun hem Arap dünyası hem de uluslararası toplum tarafından desteklendiğini dile getirdi. Gazze'nin yeniden imarı için çalıştıklarını belirten Abdulati, UNRWA'nın üstlendiği hayati rolü desteklemenin önemine vurgu yaptı. "UNRWA'ya herhangi bir alternatifi kabul etmiyoruz ve İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını engellemeye yönelik kararlarını kınıyoruz" dedi.

UNRWA ve İnsani Yardım

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'nın Filistin halkına temel hizmetlerin sunulmasında kilit bir rol oynadığını belirttikten sonra, İsrail makamlarının karşılaştığı engellere dikkat çekti. Lazzarini, acil gıda yardımı ve insani ihtiyaçların karşılanması için kolektif çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Ateşkes ve İnsani Yardımlar

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, Gazze'de ateşkesin güvenli bir şekilde sağlanmasını ve insani yardımların girişinin artırılmasını umduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan, Eylül 2024'te "İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak"ın kurulduğunu duyurmuş ve ilk toplantı Ekim ayında başkent Riyad'da gerçekleştirilmişti.