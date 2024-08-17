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Mısır: Gazze'de Ateşkes, Barışın Temel Anahtarı

Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze'de ateşkesin bölgede gerilimi sonlandırmak için kritik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 14:00
Mısır: Gazze'de Ateşkes, Barışın Temel Anahtarı

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasının bölgedeki gerilimin sona ermesi için hayati bir unsur olduğunu belirtti. Abdulati, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile Kahire'de gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Ateşkesin Önemi

Abdulati, "Gazze'de ateşkesin, savaşın sona ermesini garanti edecek bir anlaşma çerçevesinde bölgede gerilimi durdurmak için temel bir unsur olduğunu" ifade etti. Bu kritik dönemecin, Mısır ve Fransa arasında ortak sorumlulukları gerektirdiğini dile getirdi.

İnsani Yardım ve Saldırıların Durdurulması

Bakan, ülkesinin Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, İsrail saldırılarının durdurulması ve bölgeye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması konularında Fransa ile ortak bir görüşe sahip olduğunu da ekledi.

Görüşmelerin Amacı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı ve Fransız bakanların, bölgede gerilimi azaltma yolları, Gazze'ye yönelik saldırılara son verilmesi için yürütülen çabalar ve insani yardımlara erişim konularını ele aldığı bildirildi.

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