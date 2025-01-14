Mısır, Gazze'nin Yeniden İmarı İçin Konferansa Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Mısır, Gazze'deki Yeniden İmar Konferansına Ev Sahipliği Yapma Teklifinde Bulundu

Mısır, Gazze Şeridi'nde yürütülen ateşkes müzakereleri sonrası planlanan yeniden imar konferansına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkelerinin bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapma konusundaki isteğini dile getirdi.