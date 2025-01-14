Mısır, Gazze'nin Yeniden İmarı İçin Konferansa Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Mısır, Gazze'deki Yeniden İmar Konferansına Ev Sahipliği Yapma Teklifinde Bulundu
Mısır, Gazze Şeridi'nde yürütülen ateşkes müzakereleri sonrası planlanan yeniden imar konferansına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkelerinin bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapma konusundaki isteğini dile getirdi.
Abdulati, Gazze'de kalıcı bir ateşkes için siyasi iradenin artık ortaya çıkma zamanının geldiğini belirtti. “Ateşkes sonrasında uluslararası yeniden imar konferansı için şartlar oluştuğunda Mısır buna ev sahipliği yapmaya hazırdır,” Öte yandan, Hamas Hareketi de Gazze’de ateşkes ve esir değişimi konusundaki müzakerelerin son aşamaya geldiğini açıkladı. Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonu azaltma ve Gazze’nin yeniden inşası için umudu artırma potansiyeli taşıyor.
Öte yandan, Hamas Hareketi de Gazze’de ateşkes ve esir değişimi konusundaki müzakerelerin son aşamaya geldiğini açıkladı. Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonu azaltma ve Gazze’nin yeniden inşası için umudu artırma potansiyeli taşıyor.