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Mısır, Gazze'ye En Büyük İnsani Yardım Kafilesini Gönderdi

Mısır, Gazze'ye 4 bin 200 ton insani yardımla 305 kamyondan oluşan en büyük kafileyi göndereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:56
Mısır, Gazze'ye En Büyük İnsani Yardım Kafilesini Gönderdi

Mısır'dan Gazze Şeridi'ne Dev Yardım Kafilesi

Mısır, Gazze Şeridi'ne doğru en büyük insani yardım kafilesinin hareket ettiğini duyurdu. Bu tarihi adım, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli tarafından yapılan açıklamayla resmen ilan edildi.

4 Bin 200 Ton İnsani Yardım

Kahire'de düzenlenen "Yaşasın Mısır Fonu" toplantısında konuşan Medbuli, yardım kafilesinin 305 kamyondan oluştuğunu ve içerisinde 4 bin 200 tondan fazla insani yardım malzemesi bulunduğunu belirtti.

Acil Ambulans Desteği

Bunun yanı sıra, bu yardım kafilesiyle birlikte Gazze'ye 11 ambulans da gönderileceği ifade edildi. Medbuli, bu yardımların Gazze'nin ihtiyaç duyduğu sağlık ve gıda malzemelerini içereceğini vurguladı.

Geçmişteki Yardımlar

Yaşasın Mısır Fonu daha önce, 2024 yılında Gazze Şeridi'ne 8 bin tondan fazla insani yardım taşıyan 507 kamyon ve iki ambulans gönderdiğini açıklamıştı. Bu yeni yardımlar, bölgedeki insani durumu iyileştirmek için önem taşıyor.

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