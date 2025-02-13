Mısır İle Gazze Arasındaki İnsani Yardım Tırları Refah Sınır Kapısı'nda Bekliyor

Mısır basınında yayımlanan haberlere göre, konteyner evlerle donatılmış tırlar, Gazze'ye girmek üzere Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor.

El-Kahire el-İhbariyye televizyonu, Gazze'ye giriş hazırlıkları kapsamında çok sayıda ağır ekipmanın yanı sıra mobil ev taşıyan tırların, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında sıraya dizildiğini bildirdi. Ancak tırların Gazze'ye geçişiyle ilgili kesin bir zamanın belirtilmediği, tırların görüntülerinin de haberde yer aldığı bilgisi verildi.

Hamas Ateşkesi Askıya Aldı

Hamas, İsrail’in 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bir dizi ihlal gerekçesiyle askıya aldığını duyurdu. Filistinlilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin geciktirilmesi, hava saldırıları ve barınma malzemelerinin geç girişinin bu ihlaller arasında yer aldığı ifade edildi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının da bu nedenlerden dolayı askıya alındığını açıkladı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması gereği, 27 Ocak’ta Netzarim Koridoru vasıtasıyla Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin geçişi için olanak sağlandı. Ayrıca, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, 8 ay süren işgalin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasları kapsamında ilk beş turda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin serbest bırakılması sağlandı. Üç aşamadan oluşan bu ateşkes anlaşmasının birinci aşamasında, toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.