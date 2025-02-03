Mısır'ın Askeri Yatırımları, İsrail'de Endişe Yarattı

Askeri Yatırımlar Tartışma Konusu

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Mısır ordusunun "herhangi bir tehditle karşı karşıya olmamasına rağmen" milyonlarca dolar değerindeki askeri yatırımlarının "endişe verici" olduğunu belirtti. Danon, Mısır'ın denizaltı ve tank alımını gereksiz bulduğunu ifade ederken, 7 Ekim 2023'teki olayların bu durumu daha da ciddileştirdiğini vurguladı.

Mısır ve ABD İlişkileri

Danon, aynı zamanda ABD'nin Mısır'a gerçekleştirdiği askeri yardımlar hakkında da sorular yöneltti. Mısır'ın askeri yatırımlarına getirilen bu eleştiriler, yerel basında önemli bir yere sahip oldu ve bu durumun iki ülke arasında bir güven eksikliğine işaret ettiği ifade edildi.

Tarihsel Bağlantılar

İsrail ile Mısır arasındaki gerilim, 1967 Altı Gün Savaşı ve 1973 Yom Kippur Savaşı gibi önemli savaşlarla başlamıştır. Bu savaşların ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin liderliğinde, 17 Eylül 1978 tarihinde Camp David Sözleşmesi imzalanmış ve 26 Mart 1979'da Mısır-İsrail Barış Anlaşması'nın temelleri atılmıştır. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine büyük katkı sağlamıştır.