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Mısır'ın Çığlık Atan Kadını: 3.500 Yıl Önceki Gizemli Ölüm

Mısır'da 3.500 yıl önce ölen 'çığlık atan kadının' acı dolu son anları yeni araştırmalarla gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:31
Mısır'ın Çığlık Atan Kadını: 3.500 Yıl Önceki Gizemli Ölüm

Mısır'da Kayıp Bir Tarih: Çığlık Atan Kadının Mumyası

Mısır'da bulunan ve 3.500 yıl önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen "çığlık atan kadının" son nefesini acı içinde verdiği düşünülüyor. Uzmanlar, bu kadının ölüm sonrası durumu ve cesedi üzerine yapılan incelemelerde önemli bulgulara ulaştı.

Son İncelemelerin Bulguları

1935 yılında yapılan arkeolojik kazılarda keşfedilen bu mumya, ağzı açık bir şekilde bulundu ve bu nedenle "çığlık atan kadın" adıyla anılmaya başlandı. Kahire Üniversitesi'nden Dr. Sahar Saleem, gelişmiş teknoloji kullanarak yapılan detaylı incelemelerde kadının mumyalama sürecinde kadavra spazmı yaşadığına dair bulgular elde ettiklerini belirtmiştir.

Acı Dolusu Bir Ölüm

Saleem, "Çığlık atan yüz ifadesi, kadının acı veya ızdıraptan öldüğünü gösteren bir kadavra spazmı olarak yorumlanabilir. Bu durum, kadının şiddetli bir şekilde öldüğünü gözler önüne seriyor," şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Gerçek Bir Zaman Kapsülü

Dr. Saleem, çığlık atan kadının mumyasının ölüm ve mumyalanma şekliyle "gerçek bir zaman kapsülü" olduğunu vurgulamıştır. Yapılan araştırmalara göre kadının ölüm yaşının 48 olduğu ve omurga rahatsızlığı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ancak, "çığlık atan kadının" ölüm sebebi hala belirsizliğini korumaktadır.

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