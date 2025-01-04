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Mısır'ın İlk Yardım Uçağı Suriye'ye Ulaştı

Mısır, Suriye'ye 15 ton insani yardım taşıyan ilk yardım uçağını göndermenin sevinci yaşıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:35
Mısır'ın İlk Yardım Uçağı Suriye'ye Ulaştı

Mısır'ın Gönderdiği İlk Yardım Uçağı Suriye'ye Ulaştı

Suriye'nin 8 Aralık 2024 tarihinde Esed rejiminden kurtarılmasının ardından, halkın acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mısır tarafından gönderilen 15 tonluk insani yardım taşıyan ilk uçak, Suriye'nin başkenti Şamdaki havalimanına ulaştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakanlık açıklamasında, Mısır Kızılayı'nın Suriye Kızılayı'na sağladığı bu yardımların, ilaç ve gıda malzemelerini içeren 15 tonluk bir kargo uçağıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. İlgili uçak, Mısır Havayolları (EgyptAir) ait bir sivil kargo uçağı olarak, bugün Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Büyükelçi Hıdır'dan İfade

El-Kahire televizyonu üzerinden haberleştirilen bilgilere göre, Mısır'ın Şam Büyükelçisi Usame Hıdır, yaptığı açıklamada, "Bugün Mısır halkından kardeş Suriye halkına gönderilen ilk Mısır yardım uçağının ulaşmasına tanık olduk." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Hıdır, bu yardımların Suriye Kızılayı aracılığıyla yerel muhataplarına ulaştırılacağını belirtirken, Suriye halkının bu kritik dönemdeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderildiğini vurguladı. Ayrıca, gelişmelere bağlı olarak diğer yardım uçaklarının da Şam'a ulaşmasının planlandığını açıkladı.

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