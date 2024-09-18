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Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin'den Lübnan'a Destek Mesajı

Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin, Lübnan'daki saldırıyla ilgili dayanışmalarını bildirerek yardım tekliflerinde bulundular.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 02:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 02:14
Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin'den Lübnan'a Destek Mesajı

Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin’den Lübnan’a Destek Mesajı

Mısır, Irak, Ürdün ve Filistin, Lübnan’da meydana gelen patlamalar sonucu yaşanan trajediye ilişkin dayanışma sergiledi. Çağrı cihazı patlamaları sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. Ülkeler, yaralılara yönelik yardım tekliflerinde bulunarak, acıyı paylaştıklarını duyurdular.

Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Mesaj

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, yaralılar için her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Irak’tan Acil Yardım Talimatı

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin yaralı sivillere yardım göndermesi talimatını verdiğini duyurdu.

Ürdün'ün Destek Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kral 2. Abdullah’ın yaralıların tedavisi için gerekli tüm tıbbi yardımların sağlanması talimatı verdiğini aktardı. Ürdün, Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı konusunda güçlü bir destek sunmaya devam edeceğini belirtti.

Filistin'den Sağlık Desteği

Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debbur, Filistin hastanelerini yaralıları tedavi etmek amacıyla açtıklarını duyurdu. Ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaralılara destek olunması için çağrıda bulundu.

Hamas ve Husilerden Destek Mesajları

Hamas, olayın kınandığını belirterek, bunun yasalar ve gelenekler açısından tehlikeli bir suç olduğunu ifade etti. Husiler ise Lübnan halkının dayanıklılığının artacağını vurguladı.

Olayın Detayları

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında gerçekleşen eş zamanlı patlamalar sonucunda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 800 kişi yaralanmıştır. Yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken, henüz bir yanıt gelmedi. 8 Ekim 2023’ten beri devam eden çatışmalarda gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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