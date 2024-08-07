Mısır, İran Hava Sahasını Kullanmayacak

Mısır, İran Askeri Tatbikatı Nedeniyle Hava Sahasını Kullanmayacak

Mısır, İran yönetiminin resmi olarak duyurduğu askeri tatbikatlar sebebiyle, 8 Ağustos'ta saat 04.00 ile 07.00 arasında bu ülkenin hava sahasını kullanmayacağını bildirdi.

Sivil Havacılık Açıklaması

Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı, İran’ın bu bağlamda yaptığı resmi açıklamayı dikkate alarak bir yazılı bildirim yayımladı. Açıklamada, tatbikatların Tahran saatiyle 7 Ağustos'ta 11.30-14.30 (TSİ 11.00-14.00) ve 8 Ağustos'ta ise 04.30-07.30 (TSİ 04.00-07.00) saatlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Emniyet Önlemleri

İran yönetiminin, hava sahasını kullanan tüm sivil havacılık şirketlerine böyle bir durum hakkında uyarıda bulunduğu ifade edildi. Mısır makamları da, uluslararası standartların uygulanması ve yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla, hava yolu şirketlerine benzer bir uyarıda bulunmuşlardır.

Açıklamada, bu önlemlerin havacılık güvenliğini tehdit eden her türlü riski önlemek ve Mısır uçaklarındaki yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığı vurgulandı. Öte yandan, İranlı yetkililerin bu karara yönelik yorum yapmadığı bildirildi.

Son Gelişmeler

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikastla gündeme gelmişti. Bu olayla ilgili olarak, İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail’in olduğunu iddia ederek, Tahran yönetimi de Tel Aviv'e karşılık verme niyetinde olduğunu belirtmişti.