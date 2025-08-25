Mısır: İsrail'e Gazze Ateşkesi İçin Uluslararası Baskı Çağrısı

Mısır: İsrail'e Gazze Ateşkesi İçin Uluslararası Baskı Yapılmalı

Abdulati, İİT toplantısında uluslararası toplumu göreve davet etti

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'de ateşkese varılması için uluslararası topluma, İsrail'e her türlü baskıyı yapma çağrısında bulundu. Abdulati bu çağrıyı, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında yaptı.

Abdulati, İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım ve sistematik suçlar" işlediğini vurgulayarak, halkın kararlılığını kırmak ve göçü kabule zorlamak için açlık ve abluka'nın kullanıldığını söyledi.

Gazzelilerin artan insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günde en az 700 tıra ihtiyaç duyulduğunu belirten Abdulati, yardımın tüm sınır kapılarından herhangi bir engel veya kısıtlama olmaksızın ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Abdulati, Refah Sınır Kapısı'nda 5 binin üzerinde yardım tırının beklediğini; ancak İsrail'in bu tırların girişine ilişkin çok sayıda engel çıkardığını hatırlattı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve arabulucuların ateşkese varma girişimlerini görmezden geldiğini söyleyen Abdulati, bunların sonuncusunun yaklaşık bir hafta önce Hamas tarafından onaylanan ve "esirlerin serbest bırakılması, ateşkes yapılması ve insani yardımın acilen girmesini öngören" öneri olduğunu kaydetti.

Uluslararası toplumu, insani sorumluluklarını yerine getirmeye; tüm diplomatik ve siyasi çabaları göstermeye ve mevcut ateşkes teklifini kabul etmesi için İsrail'e her türlü baskıyı yapmaya çağırdı.

Abdulati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail hayaline" de değinerek bunun, İsrail'deki "iktidarın kibri"nden başka bir şey olmadığını ve Mısır'ın bunu kabul etmeyeceğini yineledi.

Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 27 Temmuz'da yaptığı konuşmadan şu ifadeleri aktardı: "Mısır, iki devletli çözümün içinin boşaltılmasına ve Filistin devletinin kurulamamasına yol açacak bu tarihi adaletsizliğe ortak olamayacak. İsrail bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerini normalleştirmeyi başarsa bile, Filistin halkının meşru taleplerine yanıt vermediği sürece barış ve güvenliği sağlayamayacak."