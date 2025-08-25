DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Mısır: İsrail'e Gazze Ateşkesi İçin Uluslararası Baskı Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'de ateşkes için uluslararası toplumu İsrail'e her türlü baskıyı yapmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:28
Mısır: İsrail'e Gazze Ateşkesi İçin Uluslararası Baskı Çağrısı

Mısır: İsrail'e Gazze Ateşkesi İçin Uluslararası Baskı Yapılmalı

Abdulati, İİT toplantısında uluslararası toplumu göreve davet etti

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'de ateşkese varılması için uluslararası topluma, İsrail'e her türlü baskıyı yapma çağrısında bulundu. Abdulati bu çağrıyı, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında yaptı.

Abdulati, İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım ve sistematik suçlar" işlediğini vurgulayarak, halkın kararlılığını kırmak ve göçü kabule zorlamak için açlık ve abluka'nın kullanıldığını söyledi.

Gazzelilerin artan insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günde en az 700 tıra ihtiyaç duyulduğunu belirten Abdulati, yardımın tüm sınır kapılarından herhangi bir engel veya kısıtlama olmaksızın ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Abdulati, Refah Sınır Kapısı'nda 5 binin üzerinde yardım tırının beklediğini; ancak İsrail'in bu tırların girişine ilişkin çok sayıda engel çıkardığını hatırlattı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve arabulucuların ateşkese varma girişimlerini görmezden geldiğini söyleyen Abdulati, bunların sonuncusunun yaklaşık bir hafta önce Hamas tarafından onaylanan ve "esirlerin serbest bırakılması, ateşkes yapılması ve insani yardımın acilen girmesini öngören" öneri olduğunu kaydetti.

Uluslararası toplumu, insani sorumluluklarını yerine getirmeye; tüm diplomatik ve siyasi çabaları göstermeye ve mevcut ateşkes teklifini kabul etmesi için İsrail'e her türlü baskıyı yapmaya çağırdı.

Abdulati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail hayaline" de değinerek bunun, İsrail'deki "iktidarın kibri"nden başka bir şey olmadığını ve Mısır'ın bunu kabul etmeyeceğini yineledi.

Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 27 Temmuz'da yaptığı konuşmadan şu ifadeleri aktardı: "Mısır, iki devletli çözümün içinin boşaltılmasına ve Filistin devletinin kurulamamasına yol açacak bu tarihi adaletsizliğe ortak olamayacak. İsrail bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerini normalleştirmeyi başarsa bile, Filistin halkının meşru taleplerine yanıt vermediği sürece barış ve güvenliği sağlayamayacak."

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
3
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
4
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
5
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
6
Vakfıkebir'de Şarampole Devrilen Hafif Ticari Araçta Sürücü Öldü
7
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan