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Mısır, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Genişletmelerini Kınadı

Mısır, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşim genişletmelerini şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:31
Mısır, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yerleşim Genişletmelerini Kınadı

Mısır, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararını şiddetle kınadığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki bu bölgedeki adımının, bölgeye barış getirme isteksizliğini açıkladığı vurgulandı.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Suriye egemenliğine yönelik ihlallere son verme çağrısı yapıldı. Açıklamada, uluslararası hukuku ihlal eden bu kararın reddedildiği ve şiddetle kınandığı ifade edildi. İsrail'in bu adımının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal teşkil ettiği belirtildi.

İsrail'in Golan'daki İşgalini Genişletme Planı

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'ndeki işgalin genişletileceği duyuruldu. Bu kapsamda, demografik büyümeyi teşvik etme planı onaylandı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yeni savaş cephelerini göz önünde bulundurarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma hedefinde olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, işgal altındaki Golan Tepeleri ve Katsrin'deki yasa dışı yerleşimler için 40 milyon şekel (yaklaşık 11,2 milyon dolar) ayrılması planlandı. Netanyahu'nun, 'Golan'ın güçlenmesi, İsrail'in güçlenmesidir. Bu durum, şu dönemde özellikle önemlidir.' dediği kaydedildi.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları ve İşgali

27 Kasım'da Suriye'de başlayan çatışmalar sonucunda, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları arttı. İsrail ordusu, Suriye toprakları üzerindeki işgalini genişleterek Golan Tepeleri çevresindeki tampon bölgeye girdi.

İsrail ordusu, bu süreçte başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokularak işgali daha ileriye taşıdı. Bilindiği üzere, İsrail, Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutmakta ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge sınırları belirlenmiştir.

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